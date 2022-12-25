Головченко прочит замедление инфляции в РБ до 13% по итогам года

Премьер Беларуси Романа Головченко надеется, что инфляция в стране по итогам 2022 года замедлиться до 12-13%.

В ноябре годовая инфляция в Беларуси замедлилась до 13,3%.

"Думаю, что мы выйдем на 12-13% по итогам года", - сказал Головченко в эфире белорусского тв.

Он также выразил надежду на то, что объем белорусского экспорта в Россию в 2022 году составит порядка $22-23 млрд.

"По итогам 10 месяцев экспорт в Российскую Федерацию - $18 млрд. Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы. Среднюю цифру я дам за предыдущие годы экспорта нашего, это $12-13 млрд за год. Сейчас мы за 10 месяцев имеем $18 млрд., и, я думаю, надеюсь, что мы по итогам года будем иметь сумму порядка $22-23 млрд", - сказал премьер.

По его мнению, есть все предпосылки, что следующий год в этом плане будет не хуже уходящего.