Последнее обновление: 15.08.2022 08:29

ЕАБР: Высокая инфляция сохранится в Беларуси до конца года

Аналитики ЕАБР подтверждают свой прогноз сохранения высокого уровня инфляции в Беларуси до конца 2022 года.

«Базовый прогноз 18% на конец текущего года сохраняет актуальность», - говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.

«Инфляция в Беларуси в июле составила 18,1% в годовом выражении после 17,6% в июне. Ускорение роста цен, как и месяцем ранее, объясняется давлением со стороны производственно-логистических цепей и сформированной во II квартале недооцененности белорусского рубля к российскому. Продолжает сдерживать рост потребительских цен снижение стоимости плодоовощной продукции, которое идет быстрее сезонных темпов. В целом динамика инфляции складывается в рамках ожиданий аналитиков Банка», - отмечается в обзоре.

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