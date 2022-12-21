Зеленский совершит визит в США

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вашингтон и, как ожидается, посетит Капитолий США в среду, сообщил CNN со ссылкой на источники.

Планируется, что Зеленский встретится с руководством Конгресса и председателями комитетов по национальной безопасности от Республиканской и Демократической партий.

Во время поездки, которая станет первым зарубежным визитом Зеленского после вторжения России в Украину 24 февраля, украинский президент должен выступить на совместном заседании Конгресса, передает УНН.

Ожидается, что Зеленский появится в Капитолии уже сегодня, сообщил некоторое время назад источник, знакомый с его планами. Эта поездка не подтверждена из соображений безопасности, которые могут привести к изменению планов.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что в среду вечером пройдет сессия Конгресса, на которой “очень особое внимание будет уделяться демократии”. Однако Пелоси не уточнила детали.