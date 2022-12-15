Доллар существенно растет на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 15 декабря 2022 года белорусский рубль продолжает укрепляться к российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,69 копейки или 1,47% до 2,5430 рубля при объеме торгов $0,6 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,03 копейки или 0,26% до 3,9510 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 435 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 5,06 копейки или 1,41% до 3,6519 рубля за 10 юаней при объеме торгов 8 млн. юаней.