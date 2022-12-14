Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 14 декабря 2022 года белорусский рубль укрепляется к российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,12 копейки или 0,05% до 2,5034 рубля при объеме торгов $2 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,2 копейки или 0,05% до 3,9615 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 236,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,87 копейки или 0,24% до 3,5938 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,7 млн. юаней.