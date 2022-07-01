Обвал белорусского рубля к российскому не влияет на цену газа для Беларуси

Беларусь и Россия смогли договориться о применении демпфирующего алгоритма при переходе на расчеты и ценообразование в российских рублях на поставляемый в Беларусь природный газ, позволяющего минимизировать последствия резкого падения курса белорусского рубля к российскому.

Как следует из опубликованного постановления МАРТ РБ №41 от 21 июня 2022 года, цена на российский газ для Беларуси по-прежнему привязана к доллару США, а выгода для Беларуси от перехода ценообразование и расчеты в российских рублях проявится только в случае падения курса российского рубля к доллару выше уровня в 75 рублей за доллар.

В случае падения курса российского рубля выше указанного уровня, цена на газ для юрлиц и ИП Беларуси в белорусских рублях формируется по формуле «(цена в российский рублях по соглашению + наценка ОАО «Газпром трансгаз Беларусь») * официальный курс НБ РБ белорусского рубля к российскому на начало отчетного месяца».

«В случае если на день зачисления денежных средств за поставленный природный газ от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» официальный курс российского рубля к доллару США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составил менее 75 российских рублей за 1 доллар США, отпускная цена» формируется по измененной формуле, в которую в качестве дополнительного множителя добавляется понижающий коэффициент, рассчитываемы как соотношение официального курса российского рубля ЦБ РФ к доллару США и «фиксированного курса российского рубля к доллару США, указанного в Соглашении между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года».

Фиксированное значение курса российского рубля к доллару, указанное в соглашении, не публиковалось.

В постановлении МАРТ №44 от 21 июня 2022 года, которым определяется порядок формирования цен на газ для предприятий «Белтопгаза», используется фиксированный курс белорусского рубля к российскому на уровне 3,6694 рубля за 100 российских. Такой же фиксированный курс белорусского рубля к российскому применяется еще в двух постановлениях МАРТ - №42 и №43.

Остается отметить, что указанный порядок формирования цены на газ для юрлиц и ИП Беларуси действует задним числом с 1 апреля 2022 года.

Принятые МАРТ постановления, проливающие свет на порядок формирования цены на газ в условиях резко укрепляющегося российского рубля и вступающие в силу задним числом, в определенной степени подтверждают недавнюю информацию о якобы существующей задолженности Беларуси за поставляемый в страну газ. Судя по всему, задолженность появилась на фоне долгих и мучительных переговоров о необходимости введения в формулу цены газ демпфирующего коэффициента.