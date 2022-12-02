ЕС договорился об ограничении цены на российскую нефть

Страны Европейского Союза в четверг вечером достигли предварительного согласия о введении предельной цены на российскую нефть.

Цена сначала составит 60 долларов за баррель и будет предусмотрен механизм корректировки, так чтобы потолок автоматически опускался на 5% ниже текущей рыночной цены, сообщает Reuters со ссылкой на черновик документа.

Решение все еще должно быть одобрено всеми правительствами ЕС в письменной форме до пятницы. Ранее, как известно, Польша настаивала на том, чтобы верхний предел был как можно ниже, чтобы сократить доходы России от продажи ископаемого топлива.

Документ ЕС, с которым ознакомился Reuters, предусматривает, что верхний предел цены на российскую нефть после утверждения будет пересмотрен в середине января 2023 года и каждые два месяца после этого - это позволит оценить, как функционирует схема, и отреагировать на возможные "турбулентности" на рынке нефти, которые будут возникать в результате.

Также предусмотрен 45-дневный "переходный период" для судов, перевозящих сырую нефть российского происхождения, которая была загружена до 5 декабря и должна быть выгружена в конечном пункте назначения до 19 января 2023 года.