Последнее обновление: 03.12.2022 11:15

ЕС окончательно одобрил предельную цену на российскую нефть

Дипломаты Европейского Союза в пятницу окончательно договорились установить предельную цену на российскую нефть, которая транспортируется морем, на уровне 60 долларов за баррель.

"Соглашение ЕС о предельных ценах на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы России", - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По словам главы ЕК, "это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергоносители, что принесет пользу развивающимся экономикам по всему миру".

Договоренность ЕС предусматривает, что сначала предельная цена на нефть из России составит 60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые два месяца с тем, чтобы в процессе пересмотра предельный уровень был установлен на уровне, который, по крайней мере, на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть.

В соответствии с соглашением, страны запретят своим страховым и судоходным компаниям содействовать поставкам российской нефти в третьи страны, если она будет продаваться выше установленной цены.

Одновременно страны G7 вместе с Австралией объявили, что также согласились установить потолок цен не нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

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