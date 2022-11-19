Страны G7 на следующей неделе хотят объявить предельную цену на российскую нефть

Страны G7 в следующую среду намерены объявить, на каком уровне они установят верхний предел цены на российскую нефть.

Как сообщает Bloomberg, администрация Байдена в частном порядке поделится предложенной ценой перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября.

Если послы ЕС поддержат это предложение, планируется объявить о введении лимита в тот же вечер, но сроки остаются неопределенными.

Лимит, который должен быть поддержан G7 и ЕС, запретит компаниям осуществлять перевозки и предоставлять услуги, такие как страхование, брокерские услуги и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если только нефть не будет продаваться ниже согласованного порогового уровня.

Российский план по нефти должен вступить в силу после 5 декабря, но США и Британия заявили, что их компаниям будет предоставлен льготный период для разгрузки грузов до 19 января, чтобы учесть грузы, которые были загружены до вступления в силу ограничения. ЕС еще не сказал, будет ли он отражать это положение.

Представитель одного из коалиционных правительств, знакомый с ходом переговоров, отодвинул дату 23 ноября, заявив, что нет уверенности в том, когда ЕС, вероятно, окончательно утвердит какой-либо уровень цен.

Ранее союзники обсуждали установление верхнего лимита где-то между 40 и 60 долларами за баррель - диапазон от себестоимости добычи в России до довоенного уровня - но двое из них сказали, что он может быть выше этого показателя. Целью ограничения является удержание российской нефти на рынке во избежание ценовых скачков, одновременно уменьшая доходы Москвы.