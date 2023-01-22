Последнее обновление: 22.01.2023 11:05

Страны Африки могут сэкономить $6 млрд. в год на ограничениях цен на российскую нефть

Война России в Украине особенно сильно сказалась на африканцах, обостряя продовольственную безопасность и лишний раз тормозя экономику континента, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в столице Сенегала Дакаре в пятницу.

Йеллен сказала, что прекращение войны было бы лучшим шагом, чтобы помочь мировой экономике, но, по подсчетам ведомства, ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты введенные G7 для ограничения доходов России, может сэкономить 17-ти африканским странам 6 миллиардов долларов США ежегодно, сообщает VOA.

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