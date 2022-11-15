Генассамблея ООН призвала Россию возместить нанесенный Украине ущерб

Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии в понедельник приняла резолюцию c призывом к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией против Украины.

За резолюцию проголосовали 94 страны, еще 73 воздержались. Против резолюции высказались 14 стран: Багамы, Беларусь, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве.

Государства ООН, поддержавшие документ, признают, что "Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, и что она должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в частности любого вреда, причиненного такими действиями".

Также они признают необходимость создания в сотрудничестве с Украиной "международного механизма для возмещения убытков, потерь или ущерба, являющихся следствием международно-противоправных деяний Российской Федерации в Украине или против Украины".

Резолюция рекомендует создание членами ООН в сотрудничестве с Украиной "международного реестра убытков для регистрации доказательств, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина в результате международных противоправных деяний России в Украине".