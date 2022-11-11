Польша передала Украине еще 1570 терминалов Starlink, сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Сейчас терминалы помогают украинцам поддерживать связь на деоккупированных территориях и в зонах боевых действий. Как отмечают в Минцифры, в освобожденных городах и селах благодаря терминалам будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к интернету.

"Также планируем развернуть сеть Starlink не только на деоккупированных территориях, но и во всех городах Украины. Это нужно, чтобы люди имели доступ к связи даже во время блэкаута", - заявили в Минцифры. "Кроме этого, обеспечим терминалами Укрзализныцю, чтобы пассажиры и работники были на связи в дороге".

Ведомство сообщило, что с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из которых 5 тысяч - при поддержке правительства Польши.