Последнее обновление: 30.12.2022 18:58

Украина получила новую партию Starlink от Польши

В Украину прибыла третья партия терминалов Starlink от Польши, которые установят в "пунктах стойкости" и на важных объектах.

"Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в "Пункты стойкости", а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации", - сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что это первая часть большой партии, которую должны привезти до конца января, и поблагодарил Польшу и польское правительство за помощь.

Премьер не уточнил объемы партии, которая прибыла, и сколько всего терминалов получит Украина в рамках этого пакета.

В августе Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink.

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