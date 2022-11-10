Из Беларуси уходит шведский владелец сети лабораторий SYNEVO

Шведский владелец сети лабораторий SYNEVO уходит из Беларуси.

Сделка по продаже холдингом Medicover долей в компаниях «Синэво» и «Недвижимость Восток», как ожидается, будет закрыта в IV квартале 2022 года, пишет Officelife.media со ссылкой на отчет холдинга за III квартал.

Белорусские активы сама Medicover оценивает в €14,5 млн. Выручка холдинга в Беларуси составила в прошлом году €21,7 млн, за девять месяцев этого года — €15,3 млн.

В отчете уточняется, что сделка подлежит «обычному одобрению регулирующих органов» — «Синэво» и «Недвижимость Восток» не входят в список компаний, для которых введен запрет на отчуждение долей иностранными собственниками.

Synevo — самая крупная на сегодняшний день диагностическая сеть Беларуси, в которую входят лаборатория и около 60 пунктов сдачи анализов в 25 городах страны. В ней работают свыше 500 сотрудников. Первый диагностический центр открылся в Минске в 2009 году.

Владельцем сети и бренда является шведский холдинг Medicover, которому принадлежат медцентры и лаборатории в Польше, Германии, Румынии, Украине, Грузии, Молдове, Сербии и Болгарии. Основателем Medicover является Йонас аф Йокник, известный белорусам по своему другому проекту — Oriflame. Его наследники контролируют Medicover через Celox Holding.