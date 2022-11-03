Японская Infiniti уходит с российского рынка

Японский производитель автомобилей компания Infiniti объявила об уходе с российского рынка. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице компании в соцсети.

Причины ухода из России в компании не назвали, но пообещали продолжить оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей Infiniti в рамках условий гарантии. А также готовы консультировать автовладельцев по всем вопросам через официальные каналы связи.

В отличие от многих других зарубежных компаний, Infiniti не имела сборочного производства в России, все автомобили ввозились из-за рубежа. Однако в марте 2022 года поставки были прекращены.