Японский запрет затормозил торговлю подержанными авто из РФ

Запрет Японии экспорта большинства подержанных автомобилей в РФ затормозил торговлю объемом около $2 млрд в год, которая процветала в тени санкций против Москвы. Об этом пишет Reuters.

После начала большой войны спрос в РФ на подержанные автомобили из Японии резко подскочил после того, как мировые автопроизводители прекратили свою деятельность в стране.

В прошлом году, на фоне ужесточения санкций, РФ покупала более четверти японского экспорта подержанных автомобилей по средней цене почти $8200. В 2020 году, когда на РФ приходилось около 15% японского экспорта подержанных автомобилей.

Ожидалось, что общий объем торговли подержанных авто из Японии в этом году может составить около $2 млрд.

Согласно данным российского аналитического агентства "Автостат", большая половина из 303 тыс. подержанных автомобилей, импортированных Россией за первые восемь месяцев этого года, происходили из Японии.

Однако в начале августа правительство Японии запретило экспорт авто в РФ, перекрыв прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и меньших портов, особенно для Фусики, экспортного хаба на берегу Японского моря.

В компании SV Alliance, занимающейся экспортом подержанных авто в РФ отмечают, что бизнес упал примерно на 70%.

Кроме того, санкции привели к снижению цен на подержанные автомобили в Японии и заставили брокеров пытаться отправлять автомобили в другие регионы, особенно на рынки с правым рулем в Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии и Африке.