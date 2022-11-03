Последнее обновление: 03.11.2022 14:42

ФРС США подняла ставку на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов.

Диапазон составляет 3,75-4% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

"Мы полагаем, что потребуется дальнейшее повышение ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала ограничительной в достаточной мере для возврата инфляции к 2% целевому показателю со временем", - говорится в заявлении.

Решение о повышении ставки на 75 базисных пунктов было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC.

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