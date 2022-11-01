ООН: "Зерновая сделка" остается в силе, несмотря на заявления РФ

Организация Объединенных Наций не считает, что приостановление Россией участия в "зерновой сделке" означает потерю ею силы, и инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих зерно из украинских портов.

Об этом журналистам на брифинге после заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановление участия в ней России", - подчеркнул он.

"Россия не прекратила действие "зерновой сделки" и не вышла из нее. Они заявили, что приостановили участие в нем на неопределенный срок. И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу направлять суда, которые движутся (из Украины); вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной - проверять эти суда", - добавил Гриффитс.

В то же время заместитель генсека ООН добавил, что Организация как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы. "Чем быстрее мы можем полностью восстановить участие России, тем лучше", - отметил он.

Гриффитс также заявил, что ни одно гражданское судно, которое перевозило зерно "зерновым коридором", не могло быть причастным к атаке на военные корабли России, как она это заявляет.

"Коридор - это просто линии на карте: когда суда, участвующие в инициативе, не находятся в этом районе, коридор не имеет особого статуса. Он не обеспечивает ни прикрытия, ни защиты для наступательных или оборонительных военных действий. Это не щит, не прикрытие, не зона ограниченного доступа", - пояснил Гриффитс.

Комментируя вопрос о возможном использовании Украиной гражданского судна в качестве прикрытия для осуществления нападения на корабли РФ, представитель ООН подчеркнул: "Ни одно гражданское судно не было в коридоре в ночь на 29 октября, когда произошла упомянутая атака. И ни одно гражданское судно не сообщало об этом инциденте в течение выходных".

Россия 29 октября заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

Также ведомство утверждало, что один из беспилотников, который поразил российские корабли, мог быть запущен "с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными хозяевами для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".