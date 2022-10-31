Россия заблокировала движение 218 судов - Министерство инфраструктуры Украины

Министерство инфраструктуры Украины в воскресенье объявило, что Россия, в одностороннем порядке, приостановив соглашение о разблокировке украинских портов, "фактически заблокировала" движение 218 судов, которые либо везут продовольствие из Украины, либо идут за ним.

Министерство инфраструктуры уточнило в пресс-релизе в Facebook, что в это число входят 95 судов, которые уже вышли загруженными из украинских портов и ожидают проверки в Турции перед тем, как пойти в пункт назначения, 101 судно, которые ожидают инспекции перед входом в украинские порты, и 22 судна, которые ждут выхода из украинских портов.

Правда, те суда, которые уже пришли с грузом в турецкие воды, по договоренности остальных трех сторон - Турции, ООН и Украины - смогут продолжить путь. Совместный координационный центр, созданный в рамках соглашение о разблокировке украинских портов, в воскресенье объявил, что эти три стороны в воскресенье согласовали план движения 14 таких судов, а также договорились об инспекции в понедельник еще 40 судов.