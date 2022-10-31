Россия нанесла ракетные удары по всей Украине

Россия осуществила новый ракетный налет на разные области Украины: сообщается о взрывах в Запорожской, Кировоградской и Одесской областях, о работе ПВО в Киевской, Полтавской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Сообщается о взрывах в Киеве - отключилось электричество, пропала связь.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее - впоследствии", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - сообщил Мэр Харькова Игорь Терехов.

В Винницкой области сбитая ракета упала на гражданский объект, есть разрушения, погибших и раненых нет, сообщил губернатор Сергей Борзов.

Был также атакован один из объектов критической инфраструктуры в Черкасской области, сообщили власти региона.

В Запорожской области удар также нанесен по объекту критической инфраструктуры, заявляют местные власти. Из-за атаки в городе Запорожье отключили энергоснабжение.

Поступает информация о взрывах в Хмельницкой области и других частях страны.

Обесточена часть железнодорожных веток из-за ударов по объектам инфраструктуры, на маршруты вышли тепловозы, сообщают Украинские железные дороги.

Зафиксирован удар по электроподстанции в районе плотины ДнепроГЭС в Запорожье. Нанесён удар по Новоднестровской ГЭС.