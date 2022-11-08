Последнее обновление: 08.11.2022 13:11

Украина сообщила о 74 обстрелах со стороны РФ за минувшие сутки

За прошедшие сутки было зафиксировано 74 обстрела со стороны РФ, из которых 58 пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

За прошедшую ночь "из "Градов" и тяжелой артиллерии" обстреляли Днепропетровскую область, сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в Никополе российские снаряды попали по десятку многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газопровод.

Также под обстрел попали Запорожская и Херсонская области, сообщил Тимошенко.

По его словам, под обстрелами "из ракет ЗРК С-300 оказалась дежурная школа. Враг разрушил учебное заведение в Золотой Балке".

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование