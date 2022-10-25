Последнее обновление: 25.10.2022 18:06

Беларусь надеется получить от РФ $680 млн обратного акциза на нефть в 2023 году

Беларусь рассчитывает на поступление из РФ в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме 1,7 млрд белорусских рублей, сообщил министр финансов РБ Юрий Селиверстов.

"Договор между Беларусью и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам – налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам – решил для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере. Мы в рамках гармонизации налогового законодательства будем получать, как и в России, обратный акциз на нефть", - заявил Селиверстов после заседания правительства (цитата БелТА).

"Это нам даст дополнительные недолговые источники для бюджета уже с 1 января, обратный акциз будет приходить где-то на сумму 1,7 млрд рублей", - уточнил он.

Беларусь и Россия в начале октября подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, который по утверждению белорусских чиновников решает проблему российского налогового маневра в нефтяной сфере.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование