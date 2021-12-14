Парламент принял в первом чтении законы о бюджете на 22 год и поправки в Налоговый кодекс

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2022 год".

"Ключевыми задачами бюджетной политики в 2022 году станут обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов всех уровней, поддержание долговой устойчивости на безопасном уровне за счет ограничения государственного заимствования и улучшения структуры долгового портфеля… ", - сообщила депутат Людмила Нижевич, которую цитирует БелТА.

Также в первом чтении принят проект закона о внесении поправок в Налоговый кодекс.

Поправки предусматривают введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачные никотиносодержащие изделия, повышение ставок акцизов на пиво и табачные изделия, введение обязанности (с 1 июля 2022 года) по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров, отмена льготы по налогу на недвижимость для физических лиц в отношении квартир в многоквартирных жилых домах.

Кроме того, областным и Минскому горсовету депутатов дано право увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18%) в пределах 2 процентных пунктов в отношении плательщиков этого налога в местный бюджет, а также повышение предельного размера инвестиционного вычета при исчислении налога на прибыль по зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию, транспортным средствам.