США могут предоставить Украине системы ПВО HAWK

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки старого оборудования противовоздушной обороны HAWK в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, ракеты-перехватчики HAWK будут модернизацией ракетных систем Stinger.

Администрация Байдена воспользуется президентским полномочием по изъятию вооружений для передачи оборудования HAWK, которое базируется на технологии времен Вьетнама, но было несколько раз модернизировано. Полномочия по изъятию оружия позволяет Соединенным Штатам быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Reuters не сообщает, сколько систем и ракет HAWK Соединенные Штаты могут передать. Белый дом отказался от комментариев.

Система HAWK является предшественником системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies, возможность передачи которой Украине и в дальнейшем не рассматривается, сообщили американские чиновники.

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине передовые воздушные системы после разрушительного ракетного обстрела со стороны России в начале этого месяца.