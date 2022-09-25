Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS

Украина уже получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS, заявил в эфире телеканала CBS сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Для нас было очень важно, чтобы США продемонстрировали лидерство и предоставили Украине системы противовоздушной обороны. Хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже сделано, и Конгресс США. Мы получили NASAMS, это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого и близко не достаточно, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что от надежности "закрытия неба" зависит то, сколько украинцев решатся вернуться домой и налаживать жизнь.

"Если будет безопасно - они приедут, будут работать здесь и платить налоги, и у нас не будет дефицита бюджета 5 млрд долларов. Это будет преимуществом для всех. Потому что сейчас США ежемесячно поддерживают наш бюджет на 1,5 млрд долларов. Но если наши люди вернутся - а они хотят возвращаться, они будут работать здесь, и США не нужно будет давать эту поддержку", - добавил Владимир Зеленский.