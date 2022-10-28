США предоставят Украине дополнительные $275 млн военной помощи

Пентагон отправит Украине новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов, сообщает AP со ссылкой на американских чиновников.

Чиновники заявили, что в американском пакете, который, как ожидается, будет объявлен в пятницу, нет никаких новых крупных вооружений. Вместо этого, американская помощь в значительной степени направлена на пополнение запасов тысяч боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении против России.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки старого оборудования противовоздушной обороны HAWK в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет.