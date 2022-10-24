Последнее обновление: 24.10.2022 16:23

Белавиа сообщила о проблемах с оплатой билетов

Госавиакомпания Белавиа сообщила , что испытывает сложности с продажей билетов с использованием банковских карточек системы VISA.

«24.10.2022 могут возникать проблемы с авторизацией банковских карт VISA. Это связано с техническими сбоями на стороне Банковского Процессингового Центра», - говорится в сообщении авиакомпании.

Указывается на отсутствие информации и причинах сбоев и сроках их устранения. Но летать самолетами Белавиа можно будет только после устранения этих сбоев.

«Сроки устранения сбоя, к сожалению, не известны. Оплата станет доступна сразу после устранения сбоев в платежной системе. Приносим свои извинения за неудобства», - сказано в сообщении.

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