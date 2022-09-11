Последнее обновление: 11.09.2022 11:46

Лукашенко требует от Белавиа расширения авиасообщений

Лукашенко на очередном совещании в понедельник назвал расширение авиасообщений стратегической задачей для госкомпании Белавиа.

"Несмотря на желание Запада отрезать нас от так называемой цивилизованной Европы, мы продолжаем летать и сохраняем высокий уровень авиационной безопасности. Стратегическая задача - расширить направления авиасообщения, дать людям возможность летать по вопросам бизнеса, на отдых, навещать родных", - потребовал Лукашенко.

Он также заявил, что выполнение правительством задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта «в некотором роде зависит от расторопности» Белавиа.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование