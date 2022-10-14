Последнее обновление: 14.10.2022 19:39

Украина найдет решение для продолжения работы Starlink

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявления главы компании SpaceX Илона Маска, который отказался финансировать работу своих терминалов для спутникового интернета Starlink, находящихся на украинской территории, в том числе на фронте.

"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны, – заявил Подоляк в Twitter.

«Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", – добавил советник руководителя офиса президента Зеленского.

SpaceX пригрозила прекратить поставки терминалов Starlink Украине, если министерство обороны США не возьмет н себя их финансирование, которое она оценила в 120 млн долларов до конца нынешнего года и 400 млн – в 2023-м.

Позже Маск косвенно подтвердил эту информацию, написав в twitter, что компания решила последовать совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, в нецензурной форме предложившему американскому бизнесмену проследовать за российским военным кораблем.

Реакция Мельника в виде «fuck off» последовала на заявления Маска о том, что Украина должна начать переговоры с Россией, чтобы избежать глобальной ядерной войны. При этом он предложил Киеву отказаться от Крыма и вхождения в НАТО, а также согласиться на повторное проведение референдумов в оккупированных регионах страны под международным наблюдением. Эти идеи вызвали волну возмущения во всем мире, но в Украине – особенно.

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