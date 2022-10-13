У Илона Маска закончились деньги на поддержку Starlink в Украине

Компания Илона Маска SpaceX просит Пентагон профинансировать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине.

В частности, полученные документы свидетельствуют о том, что в сентябре компания SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink.

В письме также был сделан запрос в Пентагон перенять финансирования по использованию услуг Starlink для украинского правительства и армии, сообщает УНИАН.

"Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы для Украины или финансировать имеющиеся терминалы неопределенный период времени", - написал директор по правительственным продажам SpaceX в письме в Пентагон.