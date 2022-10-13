Последнее обновление: 13.10.2022 14:48

У Илона Маска закончились деньги на поддержку Starlink в Украине

Компания Илона Маска SpaceX просит Пентагон профинансировать услуги спутниковых интернет-терминалов Starlink в Украине.

В частности, полученные документы свидетельствуют о том, что в сентябре компания SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink.

В письме также был сделан запрос в Пентагон перенять финансирования по использованию услуг Starlink для украинского правительства и армии, сообщает УНИАН.

"Мы не в состоянии в дальнейшем жертвовать терминалы для Украины или финансировать имеющиеся терминалы неопределенный период времени", - написал директор по правительственным продажам SpaceX в письме в Пентагон.



<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование