НАТО поможет Украине выстроить систему ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Ллойд Остин подвели итоги расширенного совещания НАТО, которое проходит в эти дни в Брюсселе.

Заседания продолжатся до конца четверга, но кое-что уже известно. Два главных вопроса брюссельского саммита – укрепление воздушной обороны Украины и российская ядерная угроза, передает BBC.

По первому пункту накануне была согласована очередная поставка Киеву новейших вооружений, а также НАТО намерена помочь Украине выстроить эшелонированную систему ПВО.

По поводу ядерной угрозы в НАТО говорят, что внимательно следят за действиями российского руководства, но очевидных приготовлений к использованию Россией ядерного арсенала пока не наблюдается.

При этом НАТО озабочена планами России провести в ближайшее время ядерные учения. Свои учения альянс может провести уже на следующей неделе.

Для НАТО это обычная практика. Ядерные учения альянса, получившие название "Стойкий полдень", проводятся примерно в одно и то же время каждый год и длятся примерно неделю.

В них задействованы истребители, способные нести ядерные боеголовки, обычные реактивные самолеты, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

По данным Ассошиэйтед пресс, в этом году в учениях примут 14 стран НАТО, и пройдут они на расстоянии более тысячи километров от российских границ.