США и НАТО отправили Украине системы противовоздушной обороны

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО предоставили Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны, что позволит защитить украинское небо от российских крылатых ракет.

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах советских времен: "Оса" (по классификации НАТО – SA-8), системах С-300 (SA-10, SA-12) и переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-3" (SA-14), передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Эти системы имеют большую дальность, чем у ракет Stinger, что позволит сбивать вражеские крылатые ракеты.

Вооружение было предоставлено странами-партнерами НАТО. Пока непонятно, как эти системы будут возвращены стране-поставщику.

Вашингтон согласился на передачу Украине систем ПВО после скандала, что американский президент якобы лично наложил вето на польские истребители МиГ-29 для ВСУ, чтобы не провоцировать Россию.

Официально в США использование МиГ-29 в противостоянии Украины с Россией назвали нецелесообразным. По оценкам Пентагона на 11 марта, в ВВС Украины осталось около 56 истребителей, что составляет около 80% возможностей украинских ВВС к началу войны.

Украина не потеряла истребители, потому что использовала беспилотники и ракеты класса "земля-воздух".