Минобороны Украины: НАТО показало единство и готовность предоставлять больше оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги состоявшейся в среду в Брюсселе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

«Третья встреча в формате "Рамштайн" показала единство НАТО и готовность предоставлять большее оружие для борьбы за свободу и независимость», – заявил Резников.

"Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И еще", - отмечается в заявлении министра обороны.

Он напомнил, что Грузия, Молдова и Эквадор "вступили в клуб", передает УНН.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет наибольшее единство в своей истории. Украина победит", — отметил Резников.