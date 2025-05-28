Россия с начала года снизила импорт белорусского картофеля в два раза

Поставки картофеля из Беларуси в Россию с начала 2025 года снизились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32 тыс. тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

"По данным ФГИС "Аргус-фито" по состоянию на 25 мая 2025 г., с начала текущего года Россией импортировано из Белоруссии 32 тысячи тонн продовольственного свежего картофеля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было поставлено 63,9 тысячи тонн, ввоз снизился в 2 раза", - говорится в сообщении.

В то же время в 2024 году в Россию было поставлено 201,2 тыс. тонн белорусского картофеля, что в 1,6 раза больше, чем в 2023 году.