ЕС и Украина подписали меморандум по макрофину на 5 млрд евро

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании относительно будущего предоставления макрофинансовой помощи объемом 5 млрд евро, первый транш Украина должна получить в середине октября.

"Рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как РФ начала войну. На этот раз ЕС предоставляет Украине 5 млрд евро для закрытия неотложных потребностей в ликвидности, выплаты заработных плат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие два транша будут позже в этом году", - сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Это еще один жест, демонстрирующий поддержку ЕС для Украины, чтобы она победила в войне, отстраивалась и двигалась к европейскому будущему", - отметил премьер Украины Денис Шмыгаль.