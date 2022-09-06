Последнее обновление: 06.09.2022 17:20

Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, сообщила президент комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи", – сказала глава ЕК.

По ее словам, этот кредит дополняет 10 млрд евро, которые Европейский Союз уже предоставил Украине в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Предложение комиссии должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, после чего комиссия сможет перевести Украине средства.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование