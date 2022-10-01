Последнее обновление: 01.10.2022 13:10

Австралия расширяет санкционный список в отношении РФ

Австралия в воскресенье вводит целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

В заявлении министра отмечается, что эти меры представляют собой "усиление решительного протеста Австралии" и Канберра намерена "координировать" действия в этом направлении "со своим партнерами".

В заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте австралийского МИД, список россиян, которые попадут под санкции, не приводится, передает Интерфакс.

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