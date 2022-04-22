Австралия расширила санкции против России

Австралия вслед за Великобританией и США ввела санкции против 144 российских сенаторов, сообщило агентство ААР.

Под санкции также попали глава фонда «Национальное интеллектуальное развитие» и руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ Катерина Тихонова и Мария Воронцова. Речь идет о дочерях Путина. Австралия также ввела санкции против дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой.

Теперь в санкционном списке Австралии находятся почти 750 российских граждан и организаций, передает РБК. Ограничения предусматривают заморозку активов, попавшим в перечень лицам запрещен въезд в страну.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн после объявления о новых санкциях отметила, что страна продолжит оказывать давление на тех, кто несет ответственность за военное вторжение в Украину или «обладает рычагами влияния».