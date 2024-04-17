Россия ввела санкции против 235 граждан Австралии

Власти РФ запретили въезд в страну на бессрочной основе 235 австралийцам из числа депутатов муниципальных собраний.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», - говорится в сообщении МИД РФ.

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена», - сказано в сообщении.