Последнее обновление: 28.09.2022 13:07

Эстония предложит включить в санкционный список ЕС главу РПЦ Кирилла

Эстония предложит внести патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла (Владимира Гундяева) в санкционный список Европейского Союза.

Об этом в среду заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает ERR.

По его словам, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, восхваляющими "геноцидальную войну".

Глава РПЦ патриарх Кирилл заявил на днях, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия можно сравнить с самопожертвованием. По его словам, погибшим российским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи.

27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь "полному примирению России и Украины". При этом "примирение" в понимании РПЦ не должно идти путем "опасных компромиссов".

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование