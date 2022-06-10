Полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на $314 млн

С начала российской операции на Украине и до 7 июня Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов ($328,6 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием лиц, попавших в санкционные списки, говорится на сайте канадской полиции.

В частности, замороженными оказались 123 млн канадских долларов ($98,1 млн) на подсанкционных счетах россиян, еще 289 млн ($230,5 млн) были заблокированы в рамках транзакций, передает РБК.

В конце апреля МИД Канады заявил, что в стране планируют изменить законодательство, чтобы получить возможность продавать конфискованные активы тех, кто оказался под санкциями. «Мы ищем возможности не только замораживать, но и конфисковывать активы попавших под санкции физических и юридических лиц, чтобы выплачивать компенсации жертвам с помощью вырученных средств», — утверждала министр иностранных дел Мелани Жоли.

По данным National Post, под действие поправок может попасть движимое и недвижимое имущество, а также счета в банках и криптокошельки.

Как пишет CBC, в предложенных поправках не уточняется, кто именно будет получать вырученные средства и будут ли они передаваться гуманитарным организациям или непосредственно украинскому правительству. В Минфине и МИДе телеканалу сообщили, что законопроект сейчас проходит юридическую оценку.

Предполагается, что палата общин одобрит законопроект до конца июня, отмечает CBC.