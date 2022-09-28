Беларусь в 2023 году планирует дефицит бюджета на уровне 3-4 млрд. рублей

Минфин Беларуси в 2023 году ожидает дефицит республиканского бюджета на уровне 3-4 млрд белорусских рублей ($1,2-1,6 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"Бюджет мы планируем с дефицитом, потому что пока есть тенденция к тому, что наши конъюнктурные доходы в полной мере не восстанавливаются - калий, нефть. Определенный размер дефицита будет, но он будет обеспечен ресурсами для того, чтобы профинансировать расходы. Пока мы предварительно говорим о суммах между 3-4 млрд белорусских рублей", - сказал Селиверстов (цитата БелТА).

Он также сообщил, что по итогам января-сентября дефицит бюджета составит 2,3 млрд бел. рублей ($0,9 млрд). "У нас был плановый дефицит в размере около 2,8 млрд белорусских рублей. По итогам 9 месяцев дефицит порядка 2,3 млрд рублей. То есть мы в плановых параметрах идем. Особых проблемных вопросов нет, все финансируем в полном объеме", - сказал министр.