Дефицит бюджета Беларуси за 8 месяцев 21 года вырос до 0,8 млрд. рублей

Дефицит республиканского бюджета Беларуси по итогам 8 месяцев 2021 года составил 0,8 млрд. рублей и только за август вырос 0,3 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета за январь-август составили 17,8 млрд. рублей, расходы - 18,6 млрд. рублей, сообщает Минфин РБ.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-август 2021 года сложились в сумме 39,6 млрд. рублей, расходы – 38,8 млрд. рублей. Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-август 2021 года сложился в сумме 0,8 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,64 млрд. рублей, или 66,1 процента утвержденного годового плана, расходы - 12,39 млрд. рублей, или 65,9 процента утвержденного годового плана. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,25 млрд. рублей.