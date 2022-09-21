Беларусь отправила в Китай 1,5 тыс. тонн торфа по ж/д

Беларусь по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Китаем отправила в поднебесную первый железнодорожный состав, загруженный 1,5 тыс. т торфа.

Торжественная церемония отправки праздничного состава прошла в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

В поезде 62 контейнера с верховым кипованным торформ, который планируется использовать китайскими потребителями для нужд сельского хозяйства. Проект реализуется ОАО "Туршовка" совместно с китайской компанией "Лэнундао" при поддежке индустриального парка "Великий камень" и ГПО "Белтопгаз", сообщает Минэнерго.

Предусмотрена отправка в Китай еще 50 контейнеров с белорусским торфом.

Белорусско-китайские переговоры о партнерстве в торфяной промышленности ведутся с 2019 года. В течение двух лет в Китай экспортировались пробные партии торфяной продукции ОАО "Туршовка". В Минэнерго рассчитывают, что поставки торфа в Китай могут начать еще два торфяных завода РБ.