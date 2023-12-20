Экспорт торфа из Беларуси за 11 месяцев 2023 году превысил $11 млн.

Белорусские торфозаводы за 11 месяцев 20223 года экспортировали 141 тыс. тонн торфопродукции в 21 страну мира на общую сумму чуть более $11 млн., сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«Особое внимание уделялось развитию сотрудничества в торфяной сфере с китайскими компаниями. За 11 месяцев текущего года организациями торфяной промышленности поставлено в Китайскую Народную Республику 1,9 тыс. тонн торфяной продукции нетопливного назначения», - сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, в декабре подписан меморандум, предусматривающий опытные поставки белорусских торфяных субстратов во Вьетнам.

В 2023 году организации торфяной промышленности Беларуси добыли 2,2 млн.т торфа, что позволяет полностью обеспечить внутренние потребности в нем. За 11 месяцев 2023 года торфозаводами произведено 888,3 тыс. т сушенки и торфобрикетов, из них для нужд предприятий поставлено 528,2 тыс. т, населения - 258,2 тыс. т.

Добыча торфа требует осушения белорусских болот, однако белорусские власти не озвучивают примерную оценку ущерба экологии, которую наносит добыча торфа. Зато Беларусь гордо занимает 1-е место в мире по объемам добычи торфа и 1-е место в мире по объему производства брикетов.