Турецкий DenizBank приостановил прием карт "Мир"

Турецкий DenizBank приостановил прием карт платежной системы "Мир" в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), сообщает газета Financial Times.

Как сообщает источник FT, банк заморозил операции в конце прошлой недели, передает Интерфакс.

В понедельник приостановил прием карт "Мир" один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), сообщило агентство Bloomberg. Прием карт остановлен на время, пока кредитная организация оценивает заявление OFАС, уточнили в банке.

Ранее, ряд российских СМИ сообщили, что некоторые турецкие отели перестали принимать оплату картами "Мир" из-за риска вторичных санкций.

Кроме Isbank и DenizBank карты "Мир" принимают Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. При этом некоторые из них могут самостоятельно приостанавливать обслуживание в сети своих устройств карт российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир".