Крупный турецкий банк прекратил прием карт «Мир»

Турецкий Isbank объявил о приостановке использования платежной системы «Мир», следует из заявления банка.

Как сообщает Reuters, решение объясняется тем, что банк стремится вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами.

Isbank начал обслуживать карты «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах в апреле 2019 года.

Накануне США предупредили о возможных санкциях в отношении финансовых организаций, которые заключают новые или расширяют действующие соглашения с оператором карт «Мир» и тем самым «поддерживают усилия России по обходу санкций США».