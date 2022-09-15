Не менее 440 тел погибших найдены в украинском Изюме после освобождения

При осмотре окрестностей Изюма, освобожденного украинской армией, найдены многочисленные стихийные захоронения погибших местных жителей.

Об этом в четверг сообщили начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко, передает BBC.

Болвинов говорит, что среди погибших есть как украинские военные, так и мирные жители. Они погибли по разным причинам: в результате обстрелов, от взрывов; некоторых расстреляли. Об опознании погибших пока говорить рано - эксгумация только началась.

Котенко говорит, что захоронение ранее снимали российские военные, и после того, как они ушли из Изюма, украинцы уже знали, где его искать.

"Где-то есть реестр, в котором, я думаю, они нам будут подсказывать, в каком месте они взяли это тело для захоронения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем, и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия", - говорит он.