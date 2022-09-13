Блинкен: Украина добилась значительного прогресса в ходе контрнаступления

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины только началось, но украинские войска уже добились значительного прогресса.

"То, что они сделали, очень методично спланировано и, конечно же, получило значительную поддержку со стороны США и многих других стран в плане обеспечения Украины оборудованием, необходимым для продолжения этого контрнаступления", - сказал Блинкен во время пресс-конференции в Мексике.

Тем не менее, по его словам, пока рано делать прогнозы о том, чем закончится наступление, передает BBC.

"Россияне сохраняют в Украине очень значительные силы, а также оборудование, оружие и боеприпасы. Они продолжают использовать их без разбора не только против украинских вооруженных сил, но и против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, как мы видели", - добавил Блинкен.