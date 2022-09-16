Последнее обновление: 16.09.2022 14:13

Британская разведка оценила перспективы РФ в Луганской области

Сейчас непонятно, есть ли у России достаточные силы на передовой, чтобы противодействовать возможному украинскому наступлению, направленному на деоккупацию Луганской области.

Такую оценку приводит разведка Минобороны Великобритании.

Отмечается, что с наступлением украинских сил на северо-востоке российские войска установили оборонительный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово в Луганской области.

"Россия, вероятно, считает сохранение контроля над этой зоной важным, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые РФ все еще контролирует из Белгородской области", – объясняется в обзоре.

Кроме того, упомянутая линия обороны проходит вдоль границы Луганской области, которую Россия стремится "освободить" как одну из своих непосредственных военных целей.

"Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России", - подчеркивают в британской разведке.

Так что Россия, вероятно, будет пытаться защищать рубеж, но "непонятно, имеют ли российские силы на передовой достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять очередному согласованному наступлению украинских сил".

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